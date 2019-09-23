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В Москве досрочно включили отопление

15:02
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

80% соцобъектов уже подключены к теплу

Из-за холодной погоды в столице досрочно начали отопительный сезон. 80% соцобъектов, в том числе школы, детские сады, поликлиники и больницы, уже подключены к теплу.
Собянин: Москва готова к отопительному сезону

Как сообщили в МОЭК, в некоторых случаях при подключении объектов социальной сферы тепло начинает поступать и в жилые дома, которые находятся на одном тепловом пункте, это около 2,5 тысячи домов.

Запуск отопления - сложный технологический процесс, отмечает "ТВ Центр". Для полного подключения  нужно как минимум пять дней.

Видео: Москва готова к отопительному сезону — Собянин

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