Собянин проинспектировал строительство станции "Лефортово"

Её откроют до конца года

До конца года в Москве будут открыты сразу две станции Большой кольцевой линии метро. Это "Авиамоторная" и "Лефортово". Там уже начали устанавливать эскалаторы. Первое время станции будут работать в составе новой Некрасовской ветки, а потом как БКЛ. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход работ на станции "Лефортово".

Дождь, холод и грядущие ночные заморозки - стройке не помеха. Работы на станции Большого кольца "Лефортово" ведутся днем и ночью. Здесь трудятся более 500 человек. На строящейся станции уже установили эскалаторы. Пока они надежно укрыты от непогоды специальными непромокаемыми чехлами. Над ними вырастает вестибюль новой станции. Такой порядок работ выбран для экономии времени.

"Да, эскалаторы находятся под открытым небом. Это позволяет ускорить сроки работ по перекрытию подземной части вестибюля. Они сейчас законсервированы от внешних осадков, после возведения перекрытий мы их расконсервируем, произведем окончательную сборку и приступим к пуско-наладочным работам", - сообщает главный инженер СМУ-24 Метростроя Владислав Казюлин.

Под землей - на самом станционном блоке - строители уже приступили к отделочным работам и установке сложного технического оборудования. Впереди - завершение строительства и пуско-наладочные работы. Готовность станции – 80%. Ждать начала движения поездов осталось недолго. Вот так будет выглядеть вестибюль "Лефортово" после окончания строительства. Интерьеры стилизуют под старинные гравюры XVII-XVIII веков. Монохромные рисунки в кассовом зале и вестибюле напомнят пассажирам о богатом наследии района Лефортово и истории династии Лефортов. Пассажиры увидят старинный герб и изображение Лефортовского дворца.

Ход работ на станции "Лефортово" оценил Сергей Собянин: "Станция не является пересадочной и очень загруженной, но тем не менее она находится на стыке двух крупнейших проектов Москвы в области метростроения, первая - это БКЛ и вторая - это Некрасовская ветка, часть которой мы запустили, и она эксплуатируется. И вторая часть от "Косино" до "Лефортово" составляет 15 километров - гигантский проект".

Станция "Лефортово" станет частью строящейся 70-ти километровой Большой кольцевой линии московского метро. Она расположена на перегоне между "Электрозаводской" до "Авиамоторной". И будет ежедневно обслуживать до 130 тысяч пассажиров. Строительные работы сейчас ведутся на всех участках и станциях будущего кольца. Станции находятся в разной степени готовности – где-то только готовят площадку для строительства, а где-то уже идет отделка. В этом году планируется завершить строительство части северо-восточного участка от станции "Нижегородская" до станции "Лефортово".

Юлия Степина, Андрей Сидоренко, Андрей Булычев и Дмитрий Панов, "ТВ Центр".