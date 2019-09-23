МФЦ в Косино-Ухтомском районе Москвы переехал в новое здание

В современном офисе есть всё, чтобы жители столицы смогли оформить документы быстро и с комфортом

Центр госуслуг "Мои документы" в столичном районе Косино-Ухтомский переехал в новое, двухэтажное, здание на Святоозерской улице, передает "ТВ Центр".

В современном офисе есть всё, чтобы москвичи смогли оформить документы быстро и с комфортом. Более полусотни окон для посетителей, на каждом этаже - электронные табло, так что свою очередь не пропустишь. Есть удобные зоны ожидания и детские уголки. Также работает отдел по вопросам миграции. Впрочем, в новом здании достаточно места - и для других служб, популярных у горожан.

"2,5 тысячи квадратных метров, которые оформлены по-современному, помогли нам расширить перечень услуг, и сегодня у нас располагаются здесь службы занятости населения. Жители могут прийти, оформить резюме, им помогут найти новую работу", - заявила директор ГБУ МФЦ "Мои документы" Ольга Фефелова.

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