В Москве повторился скандал с выселением онкобольных детей

Семье угрожают полицией и управляющей компанией

Жильцы одного из домов на Пролетарском проспекте требуют выселения из арендованной квартиры семьи с онкобольными детьми - подопечными фонда "Добрый дом". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё началось ещё в начале года, но за стены дома скандал вышел только сейчас, когда об этом в соцсетях рассказала председатель фонда Юлия Ромейко. В частности, она сообщила, что недовольные соседи требуют от родителей московскую прописку, постоянно угрожают полицией и управляющей компанией, а также заявляют, что дети шумят и топают, хотя квартира активных жильцов никак не соприкасается с арендованной.

"Это дети в Блохина проходят лечение, это ведущий онкологический центр российский, и квартира должна быть в шаговой доступности, чтобы они пешком могли ходить. Это семьи, которые непостоянно там живут, потому что кто-то в больницу, кого-то на химию положили, а мы другого ребенка взяли. И, скорей всего, соседям и не нравится, что поток меняется", - пояснила председатель фонда Юлия Ромейко.

Это уже далеко не первый подобный случай в Москве. Так почти год назад в Конькове жители собирали подписи против онкобольных детей из съемной квартиры. Они утверждали, что онкология передается воздушно-капельным путем. Соседей тогда удалось переубедить, что это не опасно, но семья всё равно съехала, не желая находится в негативе.

"Сегодня есть такое кардинальнее решение подобного рода возникающих конфликтов, как, например, социальные гостиницы, которые существуют при федеральных клиниках. Ведь мы знаем тот запрос у регионов и к нам в аппарат неоднократно приходят обращения с тем, чтобы оказать в этом содействие. Поэтому социальные гостиницы, конечно, нужны, и мы видим, что сейчас фонд выходит из положения, арендуя жилье", - сказала уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

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