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В библиотеке Ахматовой в Москве прошла гонка супергероев

15:10
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Дети пришли в восторг от обновленного культурного центра в Крылатском

"Гонка супергероев" - фестиваль с таким необычным названием прошёл в Москве. Оказывается, серьёзная классика может быть доступной каждому.
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На один день smart-библиотека имени Анны Ахматовой превратилась в площадку для поп-культуры, передает "ТВ Центр". Кино-премьеры, самые последние компьютерные и настольные игры, новинки развлекательной литературы оценили все. А дети в костюмах любимых героев даже устроили интеллектуальные соревнования. Но главными стали комиксы и, разумеется, их авторы. Писатели и художники представили графические книги в самых разных жанрах, в том числе и о великих людях.

"Люди говорят, что комиксы - это плохо, это примитивно, это для глупых людей, есть и такие мнения. Но на самом деле дети приобщаются к литературе через комиксы, через картинки, это было на протяжении многих лет. Это ни на кого не повлияло вредно", - сказал директор smart-библиотеке имени Анны Ахматовой Владимир Косаревский.

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Фестиваль "Гонка супергероев"
Фестиваль "Гонка супергероев"
Фестиваль "Гонка супергероев"
Фестиваль "Гонка супергероев"
Фестиваль "Гонка супергероев"
Фестиваль "Гонка супергероев"
Фестиваль "Гонка супергероев"
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