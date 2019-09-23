В библиотеке Ахматовой в Москве прошла гонка супергероев

Дети пришли в восторг от обновленного культурного центра в Крылатском

"Гонка супергероев" - фестиваль с таким необычным названием прошёл в Москве. Оказывается, серьёзная классика может быть доступной каждому.

На один день smart-библиотека имени Анны Ахматовой превратилась в площадку для поп-культуры, передает "ТВ Центр". Кино-премьеры, самые последние компьютерные и настольные игры, новинки развлекательной литературы оценили все. А дети в костюмах любимых героев даже устроили интеллектуальные соревнования. Но главными стали комиксы и, разумеется, их авторы. Писатели и художники представили графические книги в самых разных жанрах, в том числе и о великих людях.

"Люди говорят, что комиксы - это плохо, это примитивно, это для глупых людей, есть и такие мнения. Но на самом деле дети приобщаются к литературе через комиксы, через картинки, это было на протяжении многих лет. Это ни на кого не повлияло вредно", - сказал директор smart-библиотеке имени Анны Ахматовой Владимир Косаревский.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен