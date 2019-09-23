ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чем удивят на детском театральном фестивале "Гаврош" в Москве

15:14
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Спектакли для детей устроят актеры из Нидерландов

Только лучшее и только для детей! В Москве проходит международный фестиваль "Гаврош". В этом году 13 спектаклей для самой искренней и придирчивой аудитории представляют  театры из Нидерландов. Жанры - разные: от комедий до музыкальной драмы.

Творчество в кубе. Пожалуй, так можно сказать о спектакле голландского режиссёра Дана Матхота. Весь театр уместился в одном чёрном ящике, который вместе с актёром парит над землёй. И стоит ли удивляться, что предметы здесь падают снизу вверх, а сам артист все 10 минут, пока идёт представление, живёт вверх ногами. А точнее - проживает жизнь человека, который отчаянно ищет выход. Из комнаты, одиночества и уныния. Причудливую конструкцию из десятков нитей, противовесов, магнитов и зеркал Дан собирал сам почти 2 месяца.

"Мы показываем этот спектакль уже несколько лет, но проколы до сих пор случаются: что-то не туда упадёт, где-то не совсем правильно сработает. И тогда приходится на ходу искать решение, выходить из ситуации. Но это мне как раз и нравится, это здорово!" – рассказал режиссёр и исполнитель спектакля "Глубоко-глубоко" Дан Матхот.

Постановка "Глубоко" открывает новый сезон детского фестиваля "Гаврош". Его символ - отважный мальчуган с парижских баррикад - уже 13 лет подряд приглашает маленьких зрителей посмотреть лучшие европейские спектакли. Чтобы выбрать участников, организаторам пришлось объехать целое королевство. Ведь в этом году родиной театрального творчества стала Голландия.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.

Читайте также:
Новости по теме
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Зрители в зале
Зрители в зале
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Фестиваль спектаклей для детей "Гаврош"
Фестиваль спектаклей для детей "Гаврош"
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.