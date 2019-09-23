Чем удивят на детском театральном фестивале "Гаврош" в Москве

Спектакли для детей устроят актеры из Нидерландов

Только лучшее и только для детей! В Москве проходит международный фестиваль "Гаврош". В этом году 13 спектаклей для самой искренней и придирчивой аудитории представляют театры из Нидерландов. Жанры - разные: от комедий до музыкальной драмы.

Творчество в кубе. Пожалуй, так можно сказать о спектакле голландского режиссёра Дана Матхота. Весь театр уместился в одном чёрном ящике, который вместе с актёром парит над землёй. И стоит ли удивляться, что предметы здесь падают снизу вверх, а сам артист все 10 минут, пока идёт представление, живёт вверх ногами. А точнее - проживает жизнь человека, который отчаянно ищет выход. Из комнаты, одиночества и уныния. Причудливую конструкцию из десятков нитей, противовесов, магнитов и зеркал Дан собирал сам почти 2 месяца.

"Мы показываем этот спектакль уже несколько лет, но проколы до сих пор случаются: что-то не туда упадёт, где-то не совсем правильно сработает. И тогда приходится на ходу искать решение, выходить из ситуации. Но это мне как раз и нравится, это здорово!" – рассказал режиссёр и исполнитель спектакля "Глубоко-глубоко" Дан Матхот.

Постановка "Глубоко" открывает новый сезон детского фестиваля "Гаврош". Его символ - отважный мальчуган с парижских баррикад - уже 13 лет подряд приглашает маленьких зрителей посмотреть лучшие европейские спектакли. Чтобы выбрать участников, организаторам пришлось объехать целое королевство. Ведь в этом году родиной театрального творчества стала Голландия.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.