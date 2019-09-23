До закрытия фестиваля "Круг света" в Москве осталось два дня

Красочное закрытие пройдет во вторник на Гребном канале

Самое интересное в Москве начинается после захода солнца - на фестивале "Круг света" - самом ярком событии сезона!

Мультимедийные шоу и сказочные инсталляции проходят сразу на девяти площадках, напоминает "ТВ Центр". Фантастические сюжеты разворачиваются прямо на фасадах зданий, а ещё в парках и даже на воде! Преображается любое пространство, а обычные маршруты становятся настоящим приключением.

Завтра на Гребном канале закрытие фестиваля. Зрителей ждёт музыкально-пиротехническое представление. А наш канал будет транслировать грандиозное шоу в прямом эфире.

Видео: как прошло открытие фестиваля

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