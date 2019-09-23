ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

72-летняя Ротару в платье-ночнушке произвела фурор

14:05
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Певица отдыхает на побережье

София Ротару поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями из отпуска. 72-летняя певица отдыхает в Италии в районе ее любимого Портофино.

На снимке Ротару позирует в нежно-розовом платье свободного кроя. Наряд придает певице свежий вид. София Михайловна словно молодая девушка, отметили фанаты артистки, пришедшие от увиденного в восторг.

"Какая же красивая", "Роскошная", "Лучшая и любимая таких больше не будет", "самая любимая певица!" "Вам так идет это платье-ночнушка", "Украсила собой Портофино!", "Прекрасная Софи", "Вечно молодая, пусть так будет всегда", — написали поклонники в комментариях к фото.

Отметим, что ранее появились слухи о серьезной болезни Ротару. Представителю певицы пришлось официально опровергать эти домыслы.

 

После новой фотосессии ни у кого не должно возникнуть вопросов о состоянии Софии Михайловны. Ее цветущий вид ответ всем недоброжелателям.

Новости по теме
София Ротару
София Ротару
София Ротару
София Ротару
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.