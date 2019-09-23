72-летняя Ротару в платье-ночнушке произвела фурор

Певица отдыхает на побережье

София Ротару поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями из отпуска. 72-летняя певица отдыхает в Италии в районе ее любимого Портофино.

На снимке Ротару позирует в нежно-розовом платье свободного кроя. Наряд придает певице свежий вид. София Михайловна словно молодая девушка, отметили фанаты артистки, пришедшие от увиденного в восторг.

"Какая же красивая", "Роскошная", "Лучшая и любимая таких больше не будет", "самая любимая певица!" "Вам так идет это платье-ночнушка", "Украсила собой Портофино!", "Прекрасная Софи", "Вечно молодая, пусть так будет всегда", — написали поклонники в комментариях к фото.

Отметим, что ранее появились слухи о серьезной болезни Ротару. Представителю певицы пришлось официально опровергать эти домыслы.

После новой фотосессии ни у кого не должно возникнуть вопросов о состоянии Софии Михайловны. Ее цветущий вид ответ всем недоброжелателям.