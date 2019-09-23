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Принц Гарри увез затравленную Маркл подальше от Лондона

14:17
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Пара уехала в ЮАР вместе с сыном

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в свою первую семейную поездку за пределы Великобритании. Компанию им составил пятимесячный сын Арчи.

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В понедельник Гарри и герцогиня Сассекская прибыли в ЮАР. При этом прилетели они в Кейптаун регулярным рейсом, пишет Daily Mail. В столице Южно-Африканской республики королевская чета примет участие в семинаре для детей и подростков.

Из ЮАР принц полетит в Анголу, где встретится с представителями благотворительной организации HALO Trust. Она занимается обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Ожидается, что Гарри приедет на место, где в январе 1997 года его мать – принцесса Диана прогуливалась по краю минного поля, а также примет участие в церемонии присвоения ортопедическому центру в Уамбо имени матери.

Меган Маркл вместе с сыном все это время будут находиться в ЮАР в ожидании возвращения Гарри.

Визит в Африку проходит на фоне ухудшения отношений герцогини Сассекской со британскими СМИ. Недовольство прессы и простых британцев вызывает стремление Маркл к роскоши, в том числе использование частных самолетов для перелетов, попытки оградить семейную жизнь от внимания публики, а также пренебрежение многовековыми традициями монархии.

В начале сентября, устав от критики со стороны общественности, Меган Маркл даже наняла опытных пиарщиков, чтобы подправить репутацию. Клиентами компании Sunshine Sachs ранее были продюсер Харви Вайнштейн и подозреваемый в педофилии Майкл Джексон.

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