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Выяснилась неожиданная опасность чая и кофе в самолете

14:12
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Правду раскрыла стюардесса

Американская стюардесса Джамила Хардвик заявила, что ее коллеги никогда не пьют чай или кофе во время полета. По словам девушки, вода на борту не отличается чистотой.
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Джамила Хардвик сообщила Insider Edition, что авиакомпании всего лишь четыре раза в год стерилизуют трубы, по которым поступает вода. Поэтому стюарды и стюардессы предпочитают пить напитки из закрытых бутылок.  

Хардвик также призвала пассажиров протирать влажными салфетками откидные столики, на которых скапливается много микробов. По словам стюардессы, сотрудники клининговых компаний, которые убираются в самолетах после рейса, не всегда успевают тщательно выполнить свою работу.

Еще американка посоветовала брать с собой в полет пледы и подушки. Вещи, которые выдают авиакомпании, могут быть недостаточно чистыми, говорит Хардвик. 

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