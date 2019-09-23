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Рак молочной железы: семья Виторгана столкнулась с бедой

15:15
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Родных долгое время держали в неведении

57-летняя Ирина Млодик, которая вместе с 79-летним актером Эммануилом Виторганом воспитывает двух маленьких дочерей, рассказала о своем заболевании. 
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В 90-е годы у Млодик обнаружили рак молочной железы. Услышав страшный диагноз, она в первую очередь подумала о родственниках. Для них это было бы шоком. "Страшно было за родных. Я от мамы скрывала, пять лет ничего не говорила. Когда она узнала, у нее был ужас в глазах", - призналась супруга Виторгана на передаче "Звезды сошлись". 

По словам Млодик, болезнь не сломила ее, а лишь закалила характер. "Главное - не унывать и верить", - сказала она. При этом женщина не справилась с эмоциями и заплакала. 

В конце августа у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик появилась дочка Клара. По данным СМИ, ее родила суррогатная мама. В 2018 году Млодик произвела на свет дочь Этель. 

Виторган, у которого от первых двух браков остались взрослые сын и дочь, был счастлив снова оказаться молодым отцом. По словам народного артиста, он хотел бы проводить с женой и детьми все свое время, но бросить работу пока не может. Отчасти в этом виновата Млодик, которая считает, что сцена хорошо действует на самочувствие супруга. 

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