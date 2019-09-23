Почти 60 тыс. человек посетили фестиваль московской скорой помощи

Мероприятие прошло в "Сокольниках"

В Москве прошел фестиваль скорой помощи "100 лет спасаем жизни". Мероприятие по случаю юбилея станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова посетили почти 60 тысяч человек.

В рамках фестиваля были организованы мастер-классы. В них приняли участие более 4,5 тысяч взрослых и детей, а шатры с творческими активностями посетили более 2 тысяч участников.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова — крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь населению. Ежедневно в едином городском диспетчерском центре станции дежурят около 200 диспетчеров, 65 из которых занимаются приемом звонков по телефону 103. Это фельдшеры и медицинские сестры, имеющие специальное медицинское образование.