Зеленский поднял украинцев на борьбу с коррупцией

Президент Украины объяснил, как Незалежной попасть в Европу

Бороться с коррупцией должны все украинцы, уверен Владимир Зеленский. Президент Незалежной привал граждан не молчать, когда у них вымогают взятку – а сразу сообщать по горячей линии в Национальное антикоррупционное бюро. Кроме того, украинский лидер объяснил согражданам, как стране попасть в Европу.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают откат? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook. Но главный инструмент в борьбе с коррупцией, по словам украинского президента – жизнь по закону. Иначе не помогут ни записанные видео, ни хэштеги в соцсетях.

А вот чтобы стать европейской страной, нужны дополнительные усилия. Президент Украины посоветовал гражданам бросать окурки только в урны, а также вовремя оплачивать коммунальные услуги и налоги. Таким образом, считает Зеленский, у украинцев сформируется европейский менталитет.