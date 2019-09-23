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Фото красавицы-дочери МакSим умилили народ

15:46
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Певица перестала скрывать младшего ребенка

36-летняя певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, впервые показала фотографии своей младшей дочери Маши, которой в октябре исполнится пять лет. 
МакSим впервые появилась на людях после страшного ДТП

МакSим перестала скрывать свою дочь от общественности. Раньше она публиковала ее фото таким образом, чтобы не было видно лица. "Теперь без панд на лице ее будет много! Счастье наше и любимка", - написала артистка в Instagram под первым снимком, на котором Абросимова позирует вместе с дочками.

В подписи ко второй фотографии она указала, что здесь Маше три года. В камеру смотрит миловидная девочка с голубыми глазами и светлыми волосами. Поклонники МакSим стали наперебой нахваливать маленькую красавицу. 

- Малышка. Носик-то мамин.

- Какая крошка. Ангел.

- Такая милая, солнечная девочка с невероятно синими глазками.

- Вторая МакSим подрастает. Очень на маму похожа.

- Вот это глаза! Зачем надо было прятать такую красоту?

- Со старшенькой совсем не похожи. Но обе лапочки.

Отметим, что в 2008 году Марина Абросимова вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова. Свадьба состоялась на острове Бали. Через год у артистки родилась дочь Александра. В 2011 году Абросимова и Луговцов развелись. МакSим начала встречаться с бизнесменом Антоном Петровым, от которого в 2015 году родила Машу. Вскоре после этого стало известно, что пара распалась. 

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