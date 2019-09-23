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Степаненко на пускает Петросяна домой

16:10
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Юморист рассказал о незаконном поведении бывшей супруги Елены Степаненко

Евгений Петросян уже больше года не может попасть к себе домой. Об этом сам юморист рассказал в Instagram. При этом, по словам артиста, книги для своей коллекции он собирал в течение многих лет.

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"Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям", - отмтеил Петросян.

Юморист добавил, что "все это, конечно, незаконно" и из-за сложившейся ситуации он не может полноценно работать. "Все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет!" – приводит слова Петросяна портал "Дни.ру".

Петросян и Степаненко в прошлом году завершили громкий бракоразводный процесс. Одним их спорных вопросов стал раздел имущества. В частности, по данным СМИ, Петросян решил не платить за квартиру, в которой проживает его экс-супруга.

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