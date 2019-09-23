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"Знали, кого убивают": Лоза осудил криминальный мир за смерть Круга

16:18
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Никакой "воровской чести" не существуе, считает певец

Михаил Круг был уверен, что существует некий "воровской кодекс чести". Однако те люди, которые шли убивать шансонье, прекрасно знали, в кого они стреляют – тогда как артист был уверен, что никто из криминального мира не поднимет на него руку. И после смерти Круга тверские "авторитеты" обещали из-под земли достать его убийц – но так этого и не сделали, отметил певец Юрий Лоза.
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"Поэтому когда мне рассказывают о каких-то воровских понятиях, о чести, я говорю: ребят, ну он же был самой значимой фигурой в Твери, он вообще охрану не держал, говорил, кто меня здесь тронет, я здесь самый главный, гордость этого города. То, что сделали эти ребята, за гранью понятий. Это говорит о том, что никакой воровской чести, в принципе, наверное, и не существует", - заявил Лоза в интервью НСН.

Ранее Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства Михаила Круга. Убийство шансонье в 2002 году совершили члены банды "Тверские волки". Александр Агеев и Дмитрий Веселов должны были ограбить дом Круга по приказу местного криминального авторитета по кличке Лом. Они рассчитывали, что певец обратится к ним за помощью в поисках украденного, а после будет выплачивать им в благодарность часть своих гонораров. Однако артист неожиданно вернулся домой и получил смертельное ранение.

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