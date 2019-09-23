"Знали, кого убивают": Лоза осудил криминальный мир за смерть Круга

Никакой "воровской чести" не существуе, считает певец

Михаил Круг был уверен, что существует некий "воровской кодекс чести". Однако те люди, которые шли убивать шансонье, прекрасно знали, в кого они стреляют – тогда как артист был уверен, что никто из криминального мира не поднимет на него руку. И после смерти Круга тверские "авторитеты" обещали из-под земли достать его убийц – но так этого и не сделали, отметил певец Юрий Лоза.

"Поэтому когда мне рассказывают о каких-то воровских понятиях, о чести, я говорю: ребят, ну он же был самой значимой фигурой в Твери, он вообще охрану не держал, говорил, кто меня здесь тронет, я здесь самый главный, гордость этого города. То, что сделали эти ребята, за гранью понятий. Это говорит о том, что никакой воровской чести, в принципе, наверное, и не существует", - заявил Лоза в интервью НСН.

Ранее Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства Михаила Круга. Убийство шансонье в 2002 году совершили члены банды "Тверские волки". Александр Агеев и Дмитрий Веселов должны были ограбить дом Круга по приказу местного криминального авторитета по кличке Лом. Они рассчитывали, что певец обратится к ним за помощью в поисках украденного, а после будет выплачивать им в благодарность часть своих гонораров. Однако артист неожиданно вернулся домой и получил смертельное ранение.