Парубия призвали к ответу за массовые убийства в Одессе

Экс-спикера Рады обвиняют в организации побоища в мае 2014 года

Бывший спикер Верховной рады Украины стал фигурантом еще одного уголовного дела. В Государственном бюро расследований считают, что Андрей Парубий создал и координировал вооруженные группировки, которые в мае 2014 года устроили массовые беспорядки в Одессе.

Сам Парубий без лишней скромности опубликовал текст документа на своей странице в Facebook. Прокомментировал его экс-спикер с изрядной долей возмущения, называя возбуждение в отношении него уголовного дела "абсурдом" - мол, он боролся за правое дело, с врагами Украины.

"Как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - написал Андрей Парубий.

А вот у главного заявителя в делах против Петра Порошенко и его команды – юриста Андрея Портнова – возмущение вызывает тот факт, что ГБР действует так нерасторопно. Он отметил, что заявление было подано еще месяц назад. И Парубия надо брать под стражу – а с делом разбираться, когда экс-спикер будет в тюрьме и не сможет сбежать от справедливого возмездия.

2 мая 2014 года организованные группы, прибывшие в Одессу из других регионов Украины, напали на сторонников Антимайдана. Палаточный городок активистов разгромили, большинство из них пытались укрыться в здании Дома профсоюзов. Однако здание подожгли, а тех, кто пытался выбежать, избивали. Итог – 48 погибших и более 250 пострадавших. По данным следствия, беспорядки были хорошо организованы, предполагается, что в числе руководителей был Андрей Парубий, напоминает "Вести Украина".