Посадивший самолет в кукурузу пилот отказался переезжать в новую квартиру

Сейчас герой с женой и двумя детьми ютится в хрущевке

Семья пилота "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова решила не переезжать в подаренную ему новую квартиру в Екатеринбурге. Сейчас они живут в городе Полевской в 50 километрах от города в обычной хрущевке.

"Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик", — пояснил он изданию URA.RU.

Ключи от однокомнатной квартиры ранее Дамиру Юсупову и другим членам экипажа вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом пилот-герой воспитывает двоих детей.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы. Посадившим самолет летчикам присвоили звание героев России, проводивших эвакуацию бортпроводников наградили орденами Мужества.

Видео: командир А321 раскрыл детали жесткой посадки