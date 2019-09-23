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Посадивший самолет в кукурузу пилот отказался переезжать в новую квартиру

16:00
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Сейчас герой с женой и двумя детьми ютится в хрущевке

Семья пилота "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова решила не переезжать в подаренную ему новую квартиру в Екатеринбурге. Сейчас они живут в городе Полевской в 50 километрах от города в обычной хрущевке.

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"Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик", — пояснил он изданию URA.RU.

Ключи от однокомнатной квартиры ранее Дамиру Юсупову и другим членам экипажа вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом пилот-герой воспитывает двоих детей.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы. Посадившим самолет летчикам присвоили звание героев России, проводивших эвакуацию бортпроводников наградили орденами Мужества.

Видео: командир А321 раскрыл детали жесткой посадки

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