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Как в жизни: Асмус полностью разделась ради постельной сцены

16:43
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Актриса впервые снялась обнаженной

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что впервые снялась в откровенной постельной сцене в новом фильме режиссера Клима Шипенко "Текст". По ее словам, в съемках также участвовал актер Иван Янковский.

Асмус призналась, что ее это нисколько не смутило. "Я переживала по поводу этой сцены, но когда я вчера смотрела фильм, она меня не шокировала", - приводит ее слова сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru).

По словам актрисы, для режиссера был принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной – "как в жизни".

Асмус также рассказала, что эротические сцены снимались на мобильные телефоны.  "Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились?" – задалась она вопросом.

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