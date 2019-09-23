Как в жизни: Асмус полностью разделась ради постельной сцены

Актриса впервые снялась обнаженной

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что впервые снялась в откровенной постельной сцене в новом фильме режиссера Клима Шипенко "Текст". По ее словам, в съемках также участвовал актер Иван Янковский.

Асмус призналась, что ее это нисколько не смутило. "Я переживала по поводу этой сцены, но когда я вчера смотрела фильм, она меня не шокировала", - приводит ее слова сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru).

По словам актрисы, для режиссера был принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной – "как в жизни".

Асмус также рассказала, что эротические сцены снимались на мобильные телефоны. "Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились?" – задалась она вопросом.