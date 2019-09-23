Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

Такое поручение дал Владимир Путин

Меры содействия молодым семьям, живущим на Дальнем Востоке, предусмотрены и в списке поручений, утверждённых Владимиром Путиным по итогам недавно прошедшего Восточного экономического форума, передает "ТВ Центр".

Правительству предписано обеспечить таким семьям субсидирование ставок по ипотечным кредитам. Они не должны превышать для заёмщиков двух процентов годовых. Необходимые для этого решения правительству надлежит принять до 15 декабря.

Другие поручения касаются развития на Дальнем Востоке авиационного транспорта, экологического туризма, поддержки проектов в сфере высоких технологий, а также увеличения выплат по программам "Земский доктор" и "Земский учитель".

Владимир Путин также подписал распоряжение о содействии модернизации вооружённых сил Абхазии. Российский бюджет выделит средства на переоснащение армии республики, обучение военнослужащих, увеличение их снабжения и денежного довольствия.