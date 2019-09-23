ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

18:15
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Такое поручение дал Владимир Путин

Меры содействия молодым семьям, живущим на Дальнем Востоке, предусмотрены и в списке поручений, утверждённых Владимиром Путиным по итогам недавно прошедшего Восточного экономического форума, передает "ТВ Центр".

Правительству предписано обеспечить таким семьям субсидирование ставок по ипотечным кредитам. Они не должны превышать для заёмщиков двух процентов годовых. Необходимые для этого решения правительству надлежит принять до 15 декабря.

Другие поручения касаются развития на Дальнем Востоке авиационного транспорта, экологического туризма, поддержки проектов в сфере высоких технологий, а также увеличения выплат по программам "Земский доктор" и "Земский учитель".

Владимир Путин также подписал распоряжение о содействии модернизации вооружённых сил Абхазии. Российский бюджет выделит средства на переоснащение армии республики, обучение военнослужащих, увеличение их снабжения и денежного довольствия.

Главное сегодня
Военные учения
Военные учения
Военнослужащие армии Абхазии
Военнослужащие армии Абхазии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.