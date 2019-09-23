Россиян научили правильно жевать жвачку

23 сентября – День рождения жевательной резинки

День рождения жевательной резинки отмечают в мире 23 сентября. Медики в честь праздника объяснили россиянам, как правильно использовать популярный продукт.

Главное, по словам врачей – выбирать жвачку с минимальным количеством сахара и красителей. Использовать ее надо после каждого приема пищи, по 10-15 минут. При грамотном использовании это полезно, утверждает профессор кафедры хирургической стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко.

Бондаренко объяснил, что жвачка помогает очистить полость рта за счет слюноотделения. Кроме того, к резинке прилипают застрявшие кусочки пищи. Жевательная резинка поддерживает в тонусе жевательные мышцы, увеличивает кровоток в пародонте и дает ощущение свежести после приема пищи.

Для желудка употребление жевательной резинки безопасно. Главное – ее не глотать и не жевать в течение всего дня. Сейчас врачи думают над тем, чтобы дополнительно усилить полезные свойства жвачки – в частности, с помощью лекарственных добавок, передает РИА Новости.