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Россиян научили правильно жевать жвачку

16:49
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

23 сентября – День рождения жевательной резинки

День рождения жевательной резинки отмечают в мире 23 сентября. Медики в честь праздника объяснили россиянам, как правильно использовать популярный продукт.
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Главное, по словам врачей – выбирать жвачку с минимальным количеством сахара и красителей. Использовать ее надо после каждого приема пищи, по 10-15 минут. При грамотном использовании это полезно, утверждает профессор кафедры хирургической стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко.

Бондаренко объяснил, что жвачка помогает очистить полость рта за счет слюноотделения. Кроме того, к резинке прилипают застрявшие кусочки пищи. Жевательная резинка поддерживает в тонусе жевательные мышцы, увеличивает кровоток в пародонте и дает ощущение свежести после приема пищи.

Для желудка употребление жевательной резинки безопасно. Главное – ее не глотать и не жевать в течение всего дня.  Сейчас врачи думают над тем, чтобы дополнительно усилить полезные свойства жвачки – в частности, с помощью лекарственных добавок, передает РИА Новости.

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