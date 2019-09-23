Как убивали Михаила Круга: в громком деле поставлена точка

Следователи установили причастных к расправе над певцом и их мотивы

Названы имена убийц популярного певца, исполнителя русского шансона Михаила Круга, который был застрелен в своем доме в Твери 17 лет назад. Следственный комитет отчитался о ходе расследования. Опубликованы все обстоятельства преступления, имя заказчика и его мотивы. Оказалось, что убивать Михаила Круга изначально никто не собирался. А исполнители злодеяния давно наказаны: один убит, другой отбывает пожизненное заключение. Как бы то ни было, в расследовании одного из самых громких преступлений 2000-х поставлена точка.

Кадры следственного эксперимента в доме Михаила Круга — на них сенсационное признание Александра Агеева. 30 июня 2002 года он вместе с подельником Дмитрием Веселовым собирался ограбить дом певца. Были уверены, что Круг с семьей на праздновании дня города, однако ошиблись. Сначала злоумышленников увидела теща Михаила Круга, затем супруга Ирина. Злоумышленники попытались скрыться.

— Когда сбегали с лесенки, Веселов бежал первым, я бежал следом, и вот в районе этой площадки из какой-то двери, я не помню из какой, вышел Круг. Вот как раз с лесенки спустились, он выстрелил и все, побежали.

Михаил Круг получил два огнестрельных ранения. Спустя сутки он скончался в больнице. Любимый миллионами исполнитель. Голос 90-х, когда страна переживала непростые времена. "Свой" в криминальном мире, Михаил Круг сам ни разу не сидел в тюрьме. Но песни его это - тот самый русский шансон, который к шансону французскому с его возвышенными мотивами и вечной любовью никакого отношения не имеет.

Эти песни и сегодня популярны в местах не столь отдаленных, где наказание отбывает Александр Агеев. Для участия в следственном эксперименте из Ямала он был этапирован в Тверь. Агеев - участник банды "Тверские волки", на ее след в расследовании убийства Круга оперативники вышли лишь в этом году, проверяя старые нераскрытые дела.

"Следователям удалось получить признательные показания одного из участников нападения на дом Михаила Круга Александра Агеева и восстановить всю цепочку происходивших 17 лет назад в Твери событий. В том числе и достоверные обстоятельства убийства певца, совершенного еще одним членом банды Дмитрием Веселовым", - заявила официальный представитель СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Дмитрий Веселов - имя убийцы Михаила Круга, только вот взять у него показания уже не получится. Веселов мёртв. По иронии судьбы, убил его в 2003 году поклонник певца, заметная фигура в криминальном мире по кличке "Волк" Александр Осипов. Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Александра Агеева, того мужчину, что на видео, супруга Михаила Круга Ирина опознала еще в 2008 году, но тогда его причастность к преступлению доказать не удалось.

Убийство Михаила Круга называют одним из самых громких дел нулевых. Следователи проверяли разные мотивы, в том числе и профессиональные. Были опрошены знакомые певца, отработаны все версии. Теперь доподлинно установлено - убивать Михаила Круга никто не хотел.

"По указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как "Лом", Агеев совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга. Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - сообщили в СКР.

Из-за смерти подозреваемого Следственный комитет принял решение прекратить уголовное дело. Впереди прокурорская проверка, но это, скорее, процессуальный момент. Возможно, Агееву предъявят новое обвинение. В громкой истории, длинной в 17 лет, наконец, поставлена точка.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".