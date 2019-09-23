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Как убивали Михаила Круга: в громком деле поставлена точка

17:52
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Следователи установили причастных к расправе над певцом и их мотивы

Названы имена убийц популярного певца, исполнителя русского шансона Михаила Круга, который был застрелен в своем доме в Твери 17 лет назад. Следственный комитет отчитался о ходе расследования. Опубликованы все обстоятельства преступления, имя заказчика и его мотивы. Оказалось, что убивать Михаила Круга изначально никто не собирался. А исполнители злодеяния давно наказаны: один убит, другой отбывает пожизненное заключение. Как бы то ни было, в расследовании одного из самых громких преступлений 2000-х поставлена точка.

Кадры следственного эксперимента в доме Михаила Круга — на них сенсационное признание Александра Агеева. 30 июня 2002 года он вместе с подельником Дмитрием Веселовым собирался ограбить дом певца. Были уверены, что Круг с семьей на праздновании дня города, однако ошиблись. Сначала злоумышленников увидела теща Михаила Круга, затем супруга Ирина. Злоумышленники попытались скрыться.  

— Когда сбегали с лесенки, Веселов бежал первым, я бежал следом, и вот в районе этой площадки из какой-то двери, я не помню из какой, вышел Круг. Вот как раз с лесенки спустились, он выстрелил и все, побежали.

Михаил Круг получил два огнестрельных ранения. Спустя сутки он скончался в больнице. Любимый миллионами исполнитель. Голос 90-х, когда страна переживала непростые времена. "Свой" в криминальном мире, Михаил Круг сам ни разу не сидел в тюрьме. Но песни его это - тот самый русский шансон, который к шансону французскому с его возвышенными мотивами и вечной любовью никакого отношения не имеет.

Эти песни и сегодня популярны в местах не столь отдаленных, где наказание отбывает Александр Агеев. Для участия в следственном эксперименте из Ямала он был этапирован в Тверь. Агеев - участник банды "Тверские волки", на ее след в расследовании убийства Круга оперативники вышли лишь в этом году, проверяя старые нераскрытые дела. 

"Следователям удалось получить признательные показания одного из участников нападения на дом Михаила Круга Александра Агеева и восстановить всю цепочку происходивших 17 лет назад в Твери событий. В том числе и достоверные обстоятельства убийства певца, совершенного еще одним членом банды Дмитрием Веселовым", - заявила официальный представитель СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Дмитрий Веселов - имя убийцы Михаила Круга, только вот взять у него показания уже не получится. Веселов мёртв. По иронии судьбы, убил его в 2003 году поклонник певца, заметная фигура в криминальном мире по кличке "Волк" Александр Осипов. Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Александра Агеева, того мужчину, что на видео, супруга Михаила Круга Ирина опознала еще в 2008 году, но тогда его причастность к преступлению доказать не удалось.

Убийство Михаила Круга называют одним из самых громких дел нулевых. Следователи проверяли разные мотивы, в том числе и профессиональные. Были опрошены знакомые певца, отработаны все версии. Теперь доподлинно установлено - убивать Михаила Круга никто не хотел.    

"По указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как "Лом", Агеев совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга. Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - сообщили в СКР.

Из-за смерти подозреваемого Следственный комитет принял решение прекратить уголовное дело. Впереди прокурорская проверка, но это, скорее, процессуальный момент. Возможно, Агееву предъявят новое обвинение. В громкой истории, длинной в 17 лет, наконец, поставлена точка.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Михаил Круг
Михаил Круг
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Михаил Круг
Михаил Круг
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Михаил Круг
Михаил Круг
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
Следственные действия на месте убийства Михаила Круга
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