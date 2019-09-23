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Украина поставила крест на членстве в НАТО

17:21
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Новые власти не хотят проблем с Россией

Украину в НАТО не ждут – это, наконец, поняли в Киеве. В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" призывают смириться с этим фактом – и встать на путь тех стран, которые поддерживают отношения с Североатлантическим альянсом, но не вступают в него.
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 "Нас там не ждут. Скорее, Грузию возьмут. Об Украине вообще не стоит вопрос", — заявила телеканалу "112" депутат Верховной рады Ирина Верещук.

Парламент Украины в начале этого года принял изменения в конституцию, которые закрепляют курс страны в ЕС и НАТО. Однако в альянсе неоднократно заявляли, что говорить о членстве Киева, по меньшей мере, преждевременно. С похожими заявлениями выступали и в Брюсселе. Так, еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан назвал возможность вступления Украины в Евросоюз в ближайшие годы нереалистичным.

Верещук предлагает для Украины другой путь. По словам депутата Рады, она всегда была сторонником Финляндии. Страна не вступает в альянс - отмечая, что не хочет проблем с Россией. При этом она глубже интегрирована в НАТО, чем некоторые его члены – такие, как Австрия или Венгрия, приводит слова члена партии "Слуга народа" РИА Новости.

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