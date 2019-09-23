Опухоль неоперабельна: муж покинул больную Заворотнюк

Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за актрисой

В понедельник появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. После трех недель обследований и наблюдений медики пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна.

В настоящий момент звезде сериала "Моя прекрасная няня" оказывают медикаментозную терапию. При этом, как пишут "Дни.ру", супруг Заворотнюк вынужден был ее покинуть – фигуриста ожидает срочная работа.

В начале этого месяца СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в одну из клиник Москвы. У актрисы якобы последняя стадия рака мозга. Однако эта информация официально не подтверждена.

Кроме того, ранее сообщалось, что актрисе стало лучше, и врачи определились с курсом лечения. В онкологическом центре Заворотнюк повторно прооперировали.