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Опухоль неоперабельна: муж покинул больную Заворотнюк

17:39
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за актрисой

В понедельник появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. После трех недель обследований и наблюдений медики пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна.

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В настоящий момент звезде сериала "Моя прекрасная няня" оказывают медикаментозную терапию. При этом, как пишут "Дни.ру", супруг Заворотнюк вынужден был ее покинуть – фигуриста ожидает срочная работа.

В начале этого месяца СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в одну из клиник Москвы. У актрисы якобы последняя стадия рака мозга. Однако эта информация официально не подтверждена.

Кроме того, ранее сообщалось, что актрисе стало лучше, и врачи определились с курсом лечения. В онкологическом центре Заворотнюк повторно прооперировали.

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