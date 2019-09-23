Собчак и Богомолов после свадьбы попали в историю с маньяком

На счету преступника – более 20 жертв

Константин Богомолов устроил Ксении Собчак встречу с маньяком. Возлюбленная режиссера снимается в его новом сериале "Хороший человек". В основу сценария легло дело серийного убийцы, который был осужден в 2015 году.

"Ангарский маньяк" Михаил Попков был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Шокирующие жестокостью преступления он совершал в 1994-2000 годах в Ангарске.

О том, что телеведущая Ксения Собчак снимется в сериале своего новоиспеченного супруга, стало известно из ее поста в Instagram. Журналистка опубликовала фотографию тарелки с именами участников проекта.

Главные роли в сериале исполнят Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Снигирь в проекте Богомолова играет роль следователя Евгении Ключевской, которая приезжает из Москвы в тихий городок Рубежный. Ее задача - проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Какую роль сыграет в ленте Ксения Собчак – телезвезда не сообщает.