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Собчак и Богомолов после свадьбы попали в историю с маньяком

17:45
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

На счету преступника – более 20 жертв

Константин Богомолов устроил Ксении Собчак встречу с маньяком. Возлюбленная режиссера снимается в его новом сериале "Хороший человек". В основу сценария легло дело серийного убийцы, который был осужден в 2015 году.
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"Ангарский маньяк" Михаил Попков был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Шокирующие жестокостью преступления он совершал в 1994-2000 годах в Ангарске.

О том, что телеведущая Ксения Собчак снимется в сериале своего новоиспеченного супруга, стало известно из ее поста в Instagram. Журналистка опубликовала фотографию тарелки с именами участников проекта.

Главные роли в сериале исполнят Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Снигирь в проекте Богомолова играет роль следователя Евгении Ключевской, которая приезжает из Москвы в тихий городок Рубежный. Ее задача - проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Какую роль сыграет в ленте Ксения Собчак – телезвезда не сообщает.

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