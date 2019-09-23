Жена и дети "кремлевского шпиона" объявлены пропавшими без вести

Имена включены в базу данных МВД о разыскиваемых

Семья "кремлевского шпиона" объявлена в розыск. Имена жены Олега Смоленкова, Антонины Смоленкова, 1984 года рождения, а также ее детей обнаружились в базе данных МВД России о разыскиваемых.

23 сентября стало известно, что пропавшим без вести считается и сам Олег Смоленков. Это стало основанием для объявления его в розыск. Ранее сообщалось, что летом 2017 года Смоленков вместе с женой Антониной и тремя детьми (девочки двух и семи лет и мальчик 13 лет) выехали на отдых в Черногорию, где и исчезли. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

О "кремлевском шпионе" заговорили после 9 сентября. Тогда телекомпания CNN заявила, что американская разведка в 2017 году вывезла из России своего ценного агента, назвав его "высокопоставленным источником в российском правительстве". Позже ЦРУ и Белый дом назвали распространенные CNN сведения неточными и заявили, что эта информация "ставит под угрозу жизни людей".

Затем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем некогда работал в администрации президента. Однако был уволен внутренним распоряжением, напоминает ТАСС.