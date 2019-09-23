ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена и дети "кремлевского шпиона" объявлены пропавшими без вести

18:10
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Имена включены в базу данных МВД о разыскиваемых

Семья "кремлевского шпиона" объявлена в розыск. Имена жены Олега Смоленкова, Антонины Смоленкова, 1984 года рождения, а также ее детей обнаружились в базе данных МВД России о разыскиваемых.
"Кремлевского шпиона" Смоленкова объявили в розыск

23 сентября стало известно, что пропавшим без вести считается и сам Олег Смоленков. Это стало основанием для объявления его в розыск. Ранее сообщалось, что летом 2017 года Смоленков вместе с женой Антониной и тремя детьми (девочки двух и семи лет и мальчик 13 лет) выехали на отдых в Черногорию, где и исчезли. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

О "кремлевском шпионе" заговорили после 9 сентября. Тогда телекомпания CNN заявила, что американская разведка в 2017 году вывезла из России своего ценного агента, назвав его "высокопоставленным источником в российском правительстве". Позже ЦРУ и Белый дом назвали распространенные CNN сведения неточными и заявили, что эта информация "ставит под угрозу жизни людей".

Затем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем некогда работал в администрации президента. Однако был уволен внутренним распоряжением, напоминает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на фоне Кремля
Полиция на фоне Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.