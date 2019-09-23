Украина отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Это сделано официально

Новая украинская делегация на официальном уровне отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября. Причина – в возвращении России в ассамблею.

"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", — говорится в заявлении украинской делегации, которое приводит РИА Новости.

В апреле 2019 года Парламентская ассамблея совета Европы приняла решение вернуть российскую делегацию, чьи права были ущемлены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Москву обязали заплатить взнос в бюджет организации.

Позже стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы за два прошедших года.