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Украина отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

18:43
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Это сделано официально

Новая украинская делегация на официальном уровне отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября. Причина – в возвращении России в ассамблею.
Наблюдатели ПАСЕ досрочно покинули Украину

"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", — говорится в заявлении украинской делегации, которое приводит РИА Новости.

В апреле 2019 года Парламентская ассамблея совета Европы приняла решение вернуть российскую делегацию, чьи права были ущемлены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Москву обязали заплатить взнос в бюджет организации.

Позже стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы за два прошедших года.

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