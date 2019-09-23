Российских легкоатлетов оставили в нейтральной зоне

На чемпионат мира в Катаре спортсмены поедут без российского флага

Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлено. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании своего совета в Дохе.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе. В таком же качестве атлетам придется выступать и на чемпионате мира, который стартует в Катаре 27 сентября.

Отмечается, что на решение совета повлияли подозрения в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Ранее исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА. Процедура пройдет в ускоренном формате, сообщает ТАСС.