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Российских легкоатлетов оставили в нейтральной зоне

18:53
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

На чемпионат мира в Катаре спортсмены поедут без российского флага

Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлено. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании своего совета в Дохе.
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ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе. В таком же качестве атлетам придется выступать и на чемпионате мира, который стартует в Катаре 27 сентября.

Отмечается, что на решение совета повлияли подозрения в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Ранее исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА. Процедура пройдет в ускоренном формате, сообщает ТАСС.

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