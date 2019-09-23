ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленскому посоветовали записаться на прием к Путину

19:16
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Такой подход потенциально выгоден для Киева

Владимиру Зеленскому следует наладить прямой контакт с Владимиром Путиным. Такой подход для Киева выгоден, уверен спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Зеленский поднял украинцев на борьбу с коррупцией

Журналисты предположили, что встреча в "нормандском формате" не оправдает надежд, которые возлагает на нее президент Украины. Владимиру Зеленскому придется "противостоять" сразу трем лидерам: кроме Владимира путина, это Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Однако Волкер не согласился с таким видением ситуации.

"Лично я не верю, что президент Макрон или канцлер Меркель настроены против Украины. Вовсе не уверен, что данная характеристика вообще точна. Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией", - сказал спецпредставитель госдепа в интервью украинскому изданию "Гордон".

Волкер напомнил, что недавно состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. И произошло это в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Преимущества прямого контакта для Киева налицо, уверен представитель госдепа США.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский под зонтом
Владимир Зеленский под зонтом
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.