Зеленскому посоветовали записаться на прием к Путину

Такой подход потенциально выгоден для Киева

Владимиру Зеленскому следует наладить прямой контакт с Владимиром Путиным. Такой подход для Киева выгоден, уверен спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Журналисты предположили, что встреча в "нормандском формате" не оправдает надежд, которые возлагает на нее президент Украины. Владимиру Зеленскому придется "противостоять" сразу трем лидерам: кроме Владимира путина, это Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Однако Волкер не согласился с таким видением ситуации.

"Лично я не верю, что президент Макрон или канцлер Меркель настроены против Украины. Вовсе не уверен, что данная характеристика вообще точна. Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией", - сказал спецпредставитель госдепа в интервью украинскому изданию "Гордон".

Волкер напомнил, что недавно состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. И произошло это в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Преимущества прямого контакта для Киева налицо, уверен представитель госдепа США.