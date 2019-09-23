Решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" назвали позорным

Обвинивший знатока в попытке подкупа Илья Бер назвал позором его возвращение в эфир

В понедельник телекомпания "Игра-ТВ" сообщила о возвращении магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в телеэфир. Там учли принесенные Друзем извинения и то, что прошло достаточно много времени.

"Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - указали в "Игра-ТВ".

Бывший главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер уже высказался об этом решении, назвав его позорным. "Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре", — приводит его слова РБК.

Скандал разгорелся после того, как Илья Бер сообщил, что магистр предложил ему долю в выигрыше в обмен на ответы на вопросы в передаче "Кто хочет стать миллионером?". Журналист опубликовал аудиозапись их разговора.