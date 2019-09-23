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Решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" назвали позорным

19:16
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Обвинивший знатока в попытке подкупа Илья Бер назвал позором его возвращение в эфир

В понедельник телекомпания "Игра-ТВ" сообщила о возвращении магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в телеэфир. Там учли принесенные Друзем извинения и то, что прошло достаточно много времени.
Друзь после громкого скандала заявил об уходе

"Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - указали в "Игра-ТВ".

Бывший главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер уже  высказался об этом решении, назвав его позорным. "Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре", — приводит его слова РБК.

Скандал разгорелся после того, как Илья Бер сообщил, что магистр предложил ему долю в выигрыше в обмен на ответы на вопросы в передаче "Кто хочет стать миллионером?". Журналист опубликовал аудиозапись их разговора.

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