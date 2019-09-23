Лукашенко нашел подход к Пугачевой

Президент Белоруссии расщедрился на награду

Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву. Российская исполнительница получила от президента Белоруссии орден Дружбы народов. Белорусский лидер подписал указ о награждении 23 сентября.

Как передает агентство БелТА, Алла Пугачева удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Орденом Дружбы народов Александр Лукашенко ранее награждал политических лидеров. Знак отличия указом белорусского лидера в свое время получили президент России Владимир Путин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший казахский руководитель Нурсултан Назарбаев, глава Чечни Рамзан Кадыров.