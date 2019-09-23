Украина решила отделиться от России по морю

Зеленского просят принудить Москву к переговорам

Владимира Зеленского просят принудить Россию к переговорам по установлению морской границы с Украиной. В обращении Госгидрографии не поясняется, каким образом президент Незалежной должен "давить" на Москву.

Теи не менее, представители ведомства отмечают, что после установления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, границу по морю так и не провели. А это просто необходимо – тогда Украина, наконец, сможет "в полной мере осуществлять свой суверенитет в пределах моря, а также легально использовать морские природные ресурсы".

Государственная служба морского и речного транспорта Украины призывает кабмин и лично президента Украины Владимира Зеленского "инициировать принудительный переговорный процесс с Россией" по этому вопросу, заявил журналистам замначальника Госгидрографии Богдан Устименко.

На днях это ведомство выступило с другой оригинальной инициативой. Предлагают создать вокруг Крыма морской режимный район - чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и российских судов, напоминает "Газета.ру".