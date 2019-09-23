ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина решила отделиться от России по морю

20:27
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Зеленского просят принудить Москву к переговорам

Владимира Зеленского просят принудить Россию к переговорам по установлению морской границы с Украиной. В обращении Госгидрографии не поясняется, каким образом президент Незалежной должен "давить" на Москву.
Украина поставила крест на членстве в НАТО

Теи не менее, представители ведомства отмечают, что после установления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, границу по морю так и не провели. А это просто необходимо – тогда Украина, наконец, сможет "в полной мере осуществлять свой суверенитет в пределах моря, а также легально использовать морские природные ресурсы".

Государственная служба морского и речного транспорта Украины призывает кабмин и лично президента Украины Владимира Зеленского "инициировать принудительный переговорный процесс с Россией" по этому вопросу, заявил журналистам  замначальника Госгидрографии Богдан Устименко.

На днях это ведомство выступило с другой оригинальной инициативой. Предлагают создать вокруг Крыма морской режимный район - чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и российских судов, напоминает "Газета.ру".

Читайте также:
Новости по теме
Катер ВМС Украины
Катер ВМС Украины
Катер ВМС Украины
Катер ВМС Украины
Крейсер ВМС Украины
Крейсер ВМС Украины
Катера ВМС Украины
Катера ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.