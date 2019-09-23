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"Совет Европы – не кафе": в ПАСЕ жестко ответили Украине

20:45
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

В ПАСЕ подчеркнули: Киев был обязан направить делегацию

В Парламентской ассамблее совета Европы заявили, что все государства — члены обязаны участвовать в работе уставных органов организации, это закреплено в принятой весной прошлого года резолюции. Таким образом глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс прокомментировал отказ Киева участвовать в осенней сессии ассамблеи.
Наблюдатели ПАСЕ досрочно покинули Украину

"Совет Европы - это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", — приводит его слова РИА Новости.

В понедельник стало известно, что Украина официально отказалась от участия в сессии ПАСЕ, которая намечена на следующую неделю: с 30 сентября по 4 октября.

Весной этого года ПАСЕ приняла решение вернуть российскую делегацию, чьи права были ущемлены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Позже власти России подписали распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за два прошедших года.

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