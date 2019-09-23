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Где в России чаще всего пропадают дети

20:48
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Сомнительное лидерство - у Московской и Нижегородской областей

В списки пропавших без вести несовершеннолетних в России ежегодно попадают более 10 тысяч детей. Чаще всего такие инциденты фиксируются в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, сообщили в Следственном Комитете России.
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"В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года - 8 383. На данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям установлено, в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних", - сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Сейчас, по словам Петренко, большинство детей удается разыскать в кратчайшие сроки. Этому способствует налаженная практика взаимодействия с МЧС, МВД, СМИ и волонтерскими организациями, пишет "Газета.ру".

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