Сын принца Гарри получил новое имя

Сассексы посетили самый криминальный район Кейптауна

Принц Гарри и Меган Маркл посетили один из самых криминальных районов парламентской столицы ЮАР. У жителей этого района Кейптауна есть традиция: каждый гость получает новое имя. Переименовывать герцога и герцогиню Сассекских гостеприимные хозяева не стали, а вот пятимесячный Арчи такой чести удостоился. Его назвали Нцика.

"Нцика означает в переводе с языка коса "стержень силы", - объяснила журналистам исполнительный директор фонда Justice Desk Джессика Дьюхерст. Новым именем нарекли Арчи члены совета женщин-старейшин района Ньянга, который лидирует в ЮАР по количеству преступлений. Принц Гарри и Меган Маркл встретились с местными жителями и обсудили вопросы преодоления бедности и возможности социального роста для молодежи.

Это первая официальная семейная поездка за пределы Соединенного Королевства герцога и герцогини Сассекских. Как сообщает ТАСС, новое имя пятимесячный Арчи получил заочно – в самый криминальный район Кейптауна родители его с собой не взяли.