ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын принца Гарри получил новое имя

21:35
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Сассексы посетили самый криминальный район Кейптауна

Принц Гарри и Меган Маркл посетили один из самых криминальных районов парламентской столицы ЮАР. У жителей этого района Кейптауна есть традиция: каждый гость получает новое имя. Переименовывать герцога и герцогиню Сассекских гостеприимные хозяева не стали, а вот пятимесячный Арчи такой чести удостоился. Его назвали Нцика.
Принц Гарри увез затравленную Маркл подальше от Лондона

"Нцика означает в переводе с языка коса "стержень силы", - объяснила журналистам  исполнительный директор фонда Justice Desk Джессика Дьюхерст. Новым именем нарекли Арчи члены совета женщин-старейшин района Ньянга, который лидирует в ЮАР по количеству преступлений. Принц Гарри и Меган Маркл встретились с местными жителями и обсудили вопросы преодоления бедности и возможности социального роста для молодежи.

Это первая  официальная семейная поездка за пределы Соединенного Королевства герцога и герцогини Сассекских. Как сообщает ТАСС, новое имя пятимесячный Арчи получил заочно – в самый криминальный район Кейптауна родители его с собой не взяли.

Читайте также:
Новости по теме
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.