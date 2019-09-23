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Во все тяжкие: Малахов поужинал на 1,5 миллиона и отправился на сексуальную оргию

21:55
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Телеведущий с шиком отпраздновал годовщину свадьбы

Оригинальный подарок к годовщине свадьбы получил от своей жены Натальи Шкулевой телеведущий Андрей Малахов. Первой частью стала поездка в Париж.
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В столице Франции шоумен поужинал в ресторане знаменитого французского повара Алена Дюкасса. Это обошлось ему почти в полтора миллиона рублей: подсчитать расходы Малахова смогли подписчики телеведущего в Instagram.

В соцсети опубликована совместная фотография с Дюкассом. В подписи к снимку – благодарность знаменитому шефу и упоминание о "дуэте с лучшим вином ХХ века — Château Mouton Rothschild 1945 года". Бутылка такого вина сегодня стоит 23 222 доллара. В пересчете на рубли по текущему курсу - примерно 1 486 500 рублей, пишет "Экспресс-газета". А средний счет в этом парижском заведении – 245 евро, то есть еще около 17 тысяч рублей.

Но у истории, как пишет Малахов, есть и продолжение. Телеведущий устремился в объятия супруги – которая, по словам шоумена, пообещала ему "сексуальную оргию".

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