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Адвокат Трампа рассказал об украинских миллионах Байдена

22:31
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Сын бывшего вице-президента работал в самой коррумпированной украинской компании

Три миллиона долларов от Украины и еще полтора миллиарда от Китая – такие суммы "отмытых" денег получил за время своей работы в Незалежной сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Это утверждает в своей публикации в Twitter адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
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По словам Джулиани, речь идет о разовых транзакциях, совершенных во время президентства Барака Обамы. Адвокат задается вопросом - знал ли Обама, что сын его вице-президента зарабатывает миллионы долларов в руководстве одной из самых коррумпированных украинских компаний? Джулиани напоминает, что босс Байдена-младшего украл у Украины 5 миллиардов долларов и пустился в бега.

Адвокат Трампа заверяет, что скандал вокруг семейства Байденов только начинается. Готовятся еще несколько крупных разоблачений, и информация об отмытых средствах – далеко не самая "острая". Джулиани также опроверг сообщения о том, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским угрожал приостановить военную помощь Украине – если Киев откажется расследовать деятельность Байдена и его сына в Незалежной, передает ТАСС.

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