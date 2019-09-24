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Раскрыт хитрый план Трампа по устранению Байдена

09:45
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Эксперт допустил, что скандал с участием Трампа и Зеленского обернется кошмаром для его оппонента

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили очередной внутриполитический скандал в США с участием Дональда Трампа. На вопросы ведущего Алексея Фролова о возможном импичменте президенту США ответил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

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"Это уже практически установленный факт, что задержка в предоставлении помощи в 250 миллионов долларов – форма давления на Зеленского с целью получить компромат на Байденов. Если Украина даст такую информацию, которая поможет Трампу в его внутриполитической борьбе, она получит смертельных врагов в лице демократов", - сказал эксперт.

Он предположил, что новый скандал сыграет на руку Дональду Трампу - американский лидер сможет "подрубить" Джо Байдена и поставить крест на политической карьере оппонента, обратив внимание всех на его предполагаемый незаконный бизнес на Украине.

Полный комментарий смотрите в видео.

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