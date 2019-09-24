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Россиян научат подключаться к мобильной связи по фото и голосу

08:25
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Больше не нужно будет ходить в салоны связи

В России планируют внедрить технологию удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. 
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Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) "Ростелекома" Алексей Чернецов заявил, что новая технология позволит клиентам заключать договоры без посещения офиса оператора связи. По его словам, любой человек сможет зарегистрироваться в сети: нужно будет лишь сфотографироваться на камеру телефона или компьютера и произнести пару слов в микрофон. 

Ожидается, что технология удаленной идентификации сотовых абонентов поможет отечественным операторам внедрить виртуальные SIM-карты (eSIM), благодаря которым можно менять тариф и сотовую компанию без использования обычной SIM-карты. Обладатель eSIM получает новую услуги при помощи сканирования QR-кода в личном кабинете оператора. Такие карты с конца 2018 года используют в США и Европе. Российские операторы пока только тестируют этот продукт. 

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил "Известиям", что eSIM является источником новых возможностей для операторов. Эта технология привлечет новых абонентов, считает он, и со временем станет необходимостью, ведь без нее не получится внедрить 5G - пятое поколение мобильной связи. 

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