Опубликовано видео пожара на плавучем заводе на Курилах

Возгорание на борту тушили сами моряки

Масштабная спасательная операция развернулась этой ночью в районе Курил. В открытом море в 48 километрах от острова Итуруп загорелась плавбаза "Петр Житников".

Из-за плохой погоды эвакуировать экипаж с помощью авиации не смогли, передает "ТВ Центр". На помощь морякам пришли суда, находившиеся неподалеку, они забрали более 360 человек. Всего в момент возгорания на борту находились 419 моряков, они своими силами потушили огонь, никто не пострадал. Сейчас на судне остаются только члены аварийной бригады, они готовят его к буксировке.

По предварительным данным, загорелась тара в консервном цехе. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. "Петр Житников" - один из крупнейших плавучих заводов по переработке морепродуктов.