ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мир нами гордится": почему сессия ГА ООН станет знаковой для России

08:21
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Делегацию из Москвы возглавил Сергей Лавров

В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В этой сессии примут участие около 200 делегаций. Российскую возглавляет Сергей Лавров. В числе ключевых тем, которые будут в центре внимания в ближайшие дни - урегулирование различных конфликтов, а также вопросы изменения климата.

Россия буквально накануне подписала Парижское соглашение. На полях Генассамблеи обсуждают и вопросы охраны здоровья. Состоялась отдельная встреча экспертной группы ООН по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Российский опыт в этой сфере, как отметила глава Минздрава Вероника Скворцова, признан во всем мире, передает "ТВ Центр".

"Для Российской Федерации это очень знаковая Генеральная Ассамблея, потому что два мероприятия проводятся по тем направлениям, где мы признаны лидерами в мире. Это борьба с неинфекционными заболеваниями, и мы явились инициаторами создания межведомственной целевой группы, которая включает не только Всемирную организацию здравоохранения, но все агентства и службы системы ООН. Второе наше направление, где мы лидируем, это туберкулез. Было очень приятно, что нашими успехами мир гордится", - заявила Скворцова.

Новости по теме
Генассамблея ООН
Генассамблея ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.