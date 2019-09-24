"Мир нами гордится": почему сессия ГА ООН станет знаковой для России

Делегацию из Москвы возглавил Сергей Лавров

В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В этой сессии примут участие около 200 делегаций. Российскую возглавляет Сергей Лавров. В числе ключевых тем, которые будут в центре внимания в ближайшие дни - урегулирование различных конфликтов, а также вопросы изменения климата.

Россия буквально накануне подписала Парижское соглашение. На полях Генассамблеи обсуждают и вопросы охраны здоровья. Состоялась отдельная встреча экспертной группы ООН по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Российский опыт в этой сфере, как отметила глава Минздрава Вероника Скворцова, признан во всем мире, передает "ТВ Центр".

"Для Российской Федерации это очень знаковая Генеральная Ассамблея, потому что два мероприятия проводятся по тем направлениям, где мы признаны лидерами в мире. Это борьба с неинфекционными заболеваниями, и мы явились инициаторами создания межведомственной целевой группы, которая включает не только Всемирную организацию здравоохранения, но все агентства и службы системы ООН. Второе наше направление, где мы лидируем, это туберкулез. Было очень приятно, что нашими успехами мир гордится", - заявила Скворцова.