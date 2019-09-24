Минобороны раскрыло характеристики напавших на Хмеймим дронов боевиков

В оборонном ведомстве заявили о внешней помощи сирийским террористам в сборке беспилотников

Министерство обороны России показало политологам и журналистам сбитые нашими военными в Сирии беспилотники, которые используют боевики для атак на пункт базирования Хмеймим. Самодельная техника оборудована современными системами управления и явно производится при помощи специалистов из развитых стран. Российские военные регулярно обнаруживают и уничтожают склады, где хранятся такие беспилотники.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 выруливает на взлетно-посадочную полосу. После завершения строительства специальных укрытий для авиационной техники на авиабазе Хмеймим время подготовки к вылетам существенно сократилось. Взлеты и посадки следуют одна за другой. Однако вылетов, связанных с нанесением ударов по объектам террористов сейчас нет. Идут тренировки, а также обеспечиваются противовоздушная оборона авиабазы и сопровождение летательных аппаратов вдоль границ Сирии.

"Я летаю на самолетах Су-35С. На вооружении авиабазы находится широкая номенклатура вооружения и военной техники, предназначенной для защиты как с моря и суши, так и с воздуха. В состав авиационного сегмента входят самые современные самолеты и вертолеты российского производства", - рассказал летчик Сергей.

С воздуха прикрытие авиабазы Хмеймим осуществляет зенитно-ракетный полк Вооруженных сил России. Самые современные средства контроля позволяют обнаружить летательные объекты и снаряды противника на расстоянии до 600 километров и на высоте всего в 50 метров. После отражения очередной атаки на авиабазу в распоряжении российских военных оказываются все новые трофеи, изучение которых приводит к совершенно определенным выводам. Террористы постоянно получают все новые технические средства. В частности, растет дальность и высота полета беспилотников. А атаки они теперь осуществляются целыми группами: несколько аппаратов являются ударными, а один - управляющим.

"Безусловно, анализируя беспилотники, которые попадают в руки специалистов, когда их изучают, понятно, что сборка проходит по каким-то схемам, лекалам, но однозначно понятно, что кто-то кто владеет именно этими технологиями, террористическим группировкам помогает", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помощь Запада этим группировкам, которые там называют "вооруженной оппозицией" - уже давно не секрет. И, как теперь стало совершенно очевидно, противостоять средствам поражения, оказавшимся в руках боевиков, может только российское вооружение. Наглядный пример - весь мир мог наблюдать 14 сентября, когда широко разрекламированная американская система ПВО Patriot так и не смогла отразить удар беспилотников по нефтезаводам в Саудовской Аравии.

Под надежным прикрытием ПВО и пункт базирования Тартус. Сейчас здесь завершается строительство завода по ремонту и техническому обслуживанию боевых кораблей.

Современные технологии позволяют строить быстро и качественно. Здесь, в частности, применяются крупнолистовые сэндвич-панели. Еще совсем недавно на этом месте был лишь каркас, а совсем скоро ремонтный комплекс будет открыт.

Внутри установлены станки, идет наладка оборудования. С началом работы завода здесь появится возможность отремонтировать любой боевой корабль, входящий в состав российской группировки в Сирии. И пункт базирования Тартус фактически станет полноценной военно-морской базой России в этой стране.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.