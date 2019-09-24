Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий много лет знает семью актрисы

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.

"Знаю, что Петя Чернышев очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит. Я молюсь за Настю. Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг", - сказал Николаев.

Телеведущий не знает подробностей заболевания звезды "Моей прекрасной няни" и возмущен, почему представители артистки заверяют, что нет проблемы, а в то же время СМИ публикуют шокирующие данные о Заворотнюк. "У меня вопросы к каждому, кто выкладывал в интернете свое видение ситуации. Сведения от Андрея Разина, Садальского – это не та информация, которой я могу верить, вот в чем дело", - отметил Николаев.

Ведущий давно знаком с Анастасией и ее семьей. По его словам, в жизни Заворотнюк все наладилось с появлением Чернышева. "В прошлом году, как мечтали, родили малышку... И сейчас Петя делает все возможное, чтобы болезнь отступила. А всем нам надо молиться", - цитирует Юрия Николаева kp.ru.

Между тем известно, что Юрий Николаев сам ведет борьбу с онкологическим заболеванием. О недуге он рассказал несколько лет назад. Сейчас болезнь в ремиссии. Однако телеведущий старается не говорить о своем здоровье. "Чтобы не сглазить, не хочу этого касаться. Эту тему не поднимаю", - пояснил он.