ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

08:28
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Телеведущий много лет знает семью актрисы

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.

Красивая история любви Заворотнюк и Чернышева
Ушел от жены к красавице-американке: Что известно о муже Заворотнюк
Как живут дети Заворотнюк

"Знаю, что Петя Чернышев очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит. Я молюсь за Настю. Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг", - сказал Николаев.

Телеведущий не знает подробностей заболевания звезды "Моей прекрасной няни" и возмущен, почему представители артистки заверяют, что нет проблемы, а в то же время СМИ публикуют шокирующие данные о Заворотнюк. "У меня вопросы к каждому, кто выкладывал в интернете свое видение ситуации. Сведения от Андрея Разина, Садальского – это не та информация, которой я могу верить, вот в чем дело", - отметил Николаев.

Ведущий давно знаком с Анастасией и ее семьей. По его словам, в жизни Заворотнюк все наладилось с появлением Чернышева. "В прошлом году, как мечтали, родили малышку... И сейчас Петя делает все возможное, чтобы болезнь отступила. А всем нам надо молиться", - цитирует Юрия Николаева kp.ru.

Между тем известно, что Юрий Николаев сам ведет борьбу с онкологическим заболеванием. О недуге он рассказал несколько лет назад. Сейчас болезнь в ремиссии. Однако телеведущий старается не говорить о своем здоровье. "Чтобы не сглазить, не хочу этого касаться. Эту тему не поднимаю", - пояснил он.

Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.