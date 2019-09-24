На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

Он сделал ставку не на того человека

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман заявила, что президент Владимир Зеленский допустил ошибку, назначив Вадима Пристайко министром иностранных дел.

По словам Анны Герман, украинский лидер поставил во главе МИДа человека, с которым не захочет говорить Москва. "Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", - цитирует ее РИА Новости.

Герман посетовала на то, что главой внешнеполитического ведомства не стал политик, способный договориться и с Западом, и с Востоком. К тому же Украинцы хотели, чтобы Зеленский вел прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметила экс-депутат.

История с назначением Пристайко навела Анну Герман на мысль, что лишенный стратегического видения Зеленский и его сторонники не знают, "куда вести страну".

Вадим Пристайко возглавил украинский МИД в конце августа. Ранее он работал в США и Канаде. Последние два года дипломат возглавлял миссию Украины при НАТО.