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На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

08:55
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Он сделал ставку не на того человека

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман заявила, что президент Владимир Зеленский допустил ошибку, назначив Вадима Пристайко министром иностранных дел.  
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По словам Анны Герман, украинский лидер поставил во главе МИДа человека, с которым не захочет говорить Москва. "Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", - цитирует ее РИА Новости

Герман посетовала на то, что главой внешнеполитического ведомства не стал политик, способный договориться и с Западом, и с Востоком. К тому же Украинцы хотели, чтобы Зеленский вел прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметила экс-депутат. 

История с назначением Пристайко навела Анну Герман на мысль, что лишенный стратегического видения Зеленский и его сторонники не знают, "куда вести страну". 

Вадим Пристайко возглавил украинский МИД в конце августа. Ранее он работал в США и Канаде. Последние два года дипломат возглавлял миссию Украины при НАТО. 

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