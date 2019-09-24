Пирамида Хеопса в кубе: к Земле мчится огромный астероид

Глыба летит со скоростью 22,6 километра в секунду

24 сентября мимо Земли пролетит астероид под названием 523934 (1998 FF14). Он не представляет опасности для людей, но будоражит воображение астрономов своими габаритами.

Диаметр астероида составляет от 190 до 430 метров. Как пишут СМИ, это сопоставимо с тремя пирамидами Хеопса. Космическое тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 4,1 миллиона километров. Его скорость составит 22,6 километра в секунду.

Отметим, что потенциально опасным для землян может быть объект, который приблизится к Голубой планете на расстояние примерно в 384 тысячи километров.

В этом отношении особый интерес представляет астероид Апофис, который 13 апреля 2029 года будет всего лишь в 32 тысячах километров от Земли. Его диаметр достигает 350 метров. "Его будет видно невооруженным глазом. Это очень опасно", - говорил о нем старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, пишут "Известия".