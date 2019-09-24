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Пирамида Хеопса в кубе: к Земле мчится огромный астероид

09:24
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Глыба летит со скоростью 22,6 километра в секунду

24 сентября мимо Земли пролетит астероид под названием 523934 (1998 FF14). Он не представляет опасности для людей, но будоражит воображение астрономов своими габаритами. 
К Земле приближаются два гигантских астероида

Диаметр астероида составляет от 190 до 430 метров. Как пишут СМИ, это сопоставимо с тремя пирамидами Хеопса. Космическое тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 4,1 миллиона километров. Его скорость составит 22,6 километра в секунду. 

Отметим, что потенциально опасным для землян может быть объект, который приблизится к Голубой планете на расстояние примерно в 384 тысячи километров. 

В этом отношении особый интерес представляет астероид Апофис, который 13 апреля 2029 года будет всего лишь в 32 тысячах километров от Земли. Его диаметр достигает 350 метров. "Его будет видно невооруженным глазом. Это очень опасно", - говорил о нем старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, пишут "Известия"

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