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В Сеть слили сексуальные фото Меган Маркл

09:31
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Некоторые снимки опубликованы впервые

Друг Меган Маркл Патрик Адамс опубликовал в Instagram провокационные фото Меган Маркл. На снимках, которые были сделаны во время съемок сериала "Форс-мажоры", герцогиня Сассекская выглядит очень сексуально.

Кадры, которые Адамс выложил в Сеть, посвящены финальному эпизоду шоу, некоторые из снимков еще никто не видел. На одной из фотографий Меган в белом банном халате, а на другой лежит на полу с поднятыми ногами, на третьей герцогиня выглядит очень расслабленной, развалившись на диване, глядя прямо в камеру, пишет Express.

Маркл снялась в семи сезонах, прежде чем уйти из шоу. Меган покинула сериал не по своей воле, это было обязательным условием продолжения отношений с принцем Гарри. Поклонники были опустошены, когда она решила уйти, чтобы посвятить себя королевским обязанностям.

 

Меган Маркл прославилась благодаря роли в сериале "Форс-мажоры". Патрик Адамс по сюжету шоу был мужем Меган.

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