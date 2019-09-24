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Создатель "Симпсонов" умер при загадочных обстоятельствах

09:54
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Он был многократным обладателем премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе скончался один из продюсеров мультипликационных сериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти". Майклу Менделу было 54 года. 
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Представитель телесети Adult Swim, которая транслирует "Рика и Морти", сообщил журналу Variety, что причина смерти Мендела устанавливается. Детали произошедшего держатся в секрете.

Преждевременная смерть продюсера стала шоком для коллег и родственников. Ничто не предвещало трагедии.   

"Майк был душой семьи, создававшей "Рика и Морти". Его фантастического таланта и остроумия будет страшно не хватать. Майк был всеми уважаемым обладателем "Эмми", который на протяжении 25 лет вел и поддерживал целое поколение художников, сценаристов и аниматоров. Его отсутствие ощутит вся наша команда", - сказали в телесети. 

Аниматор Джастин Ройланд, который тоже работает над сериалом "Рик и Морти", принес соболезнования родным и близким коллеги. "Я не знаю, что я буду делать без тебя, Майк, - написал он в соцсети. - Я раздавлен". 

Отметим, что Майкл Мендел четыре раза становился обладателем премии "Эмми". Он спродюсировал более 200 эпизодов "Симпсонов". Над "Риком и Морти" Мендел начал работать в 2014 году. 

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