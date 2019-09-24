Стало известно, что произошло на борту сгоревшей плавбазы у Курил

В момент возгорания на борту находились свыше 300 человек

Недалеко от острова Итуруп произошел крупный пожар на плавучей базе "Пётр Житников". В момент возгорания на борту находились свыше трёхсот человек. Спасательную операцию осложнили неблагоприятные погодные условия. Несмотря на помощь, экипажу пришли рыболовецкие суда.

Огонь на борту плавбазы "Петр Житников" вспыхнул в час ночи. Когда судно находилось в открытом море, в 48 километрах от острова Итуруп. Загорелась тара в консервном цехе. Огонь перекинулся на кабель, ведущий в радиорубку. Капитан принял решение эвакуировать экипаж.

Во время возгорания на борту находилось 419 человек. Эвакуировать их по воздуху не позволил штормовой ветер. На помощь пришли рыболовные суда, которые доставили экипаж на плавбазы "Всеволод сибирцев" и "Залив Востока".

Эвакуированы 363 человека. Остальные 56 остались на судне, это так называемая аварийная команда, которая поддерживает работоспособность плавбазы. По информации судовладельца, моряки чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием, при необходимости им готовы оказать медпомощь.

Экипаж своими силами полностью ликвидировал пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Петр Житников" был в рейсе в районе Курильских островов уже около девяти месяцев. На плавучем заводе принимали и перерабатывали сардину иваси. В трюмах судна находилось около трех тысяч тон продукции. Сейчас решается вопрос о том, чтобы отбуксировать плавбазу в порт Находка, а экипаж вернуть домой чартерными рейсами.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".