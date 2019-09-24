Гонка за Белый дом: Трамп и Байден перешли на личности

Всё внимание оппоненты уделяют друг другу

Дональд Трамп решил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции в стране и не собирался таким образом давить на Владимира Зеленского. Об этом заявили в администрации президента США. Телефонный разговор лидеров двух государств не сходит со страниц американской прессы. Отвечать на вопросы о скандальной беседе Трампу приходится постоянно.

Анджей Дуда заскучал. Встреча, вроде бы, президентов США и Польши, но американского лидера спрашивают исключительно про украинского коллегу.

- Вы говорили украинскому лидеру, что он получит военную поддержку, только если начнет расследование в отношении Байдена и его семьи? - Нет. Я не делал этого. Я не делал этого.

В таком тоне Трампу приходится оправдываться последние несколько дней. И чем ближе возможная встреча американского и украинского лидеров на полях Генассамблеи ООН, тем гнет фейковых, как их называет сам Трамп, медиа все сильнее. Президент наносит ответный удар.

"Никакого давления на них не было. Я никак на них не давил, хотя мог бы. Они сами хотят поступать правильно. Они знают, что Джо Байден и его сын – коррупционеры", - сказал Трамп.

Демократ Джо Байден - главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах. Гонка за голоса избирателей набирает обороты. Слишком много внимания оппоненты уделяют друг другу. Козырь Трампа - Байден-младший. Сына бывшего вице-президента выгнали из армии за наркотики, позже он бросил жену с тремя детьми. Отец сослал отпрыска подальше - на Украину, где Хантер Байден вошел в совет директоров нефтегазовой компании. Также, по данным американских СМИ, у него была и своя фирма, которую проинвестировал госбанк Китая. Деятельностью Байдена-младшего заинтересовалась украинская прокуратура. Но отец постоял за сына и распорядился уволить генпрокурора. Теперь Трамп якобы убеждает Зеленского возобновить расследование. Журналисты просят опубликовать стенограмму телефонных переговоров Трампа и Зеленского. Хозяин Белого дома обещает подумать и вместе с тем подчеркивает - это был всего лишь приветственный, поздравительный звонок. The Washington Post идет дальше и связывает отказ Трампа продолжать военное финансирование Украины с нерешительностью новых действующих лиц в Киеве. Якобы решение в Белом доме было принято как раз после телефонного общения глав государств.

"Распоряжение Трампа о временной блокировке военной помощи Украине было передано в Государственный департамент и Пентагон в середине июля. У президента были опасения, нужно ли тратить деньги. Предполагалось проанализировать ситуацию", - говорится в публикации WP.

Однако все оказалось прозаичнее. 400 миллионов долларов не отправились в Киев в связи с завершением финансового года. Новый транш Трамп и Зеленский как раз могут обсудить при первой встрече. В поддержании глобального мира и международной поддержки глава Белого дома, по собственному признанию, преуспел настолько, что готов к получению Нобелевской премии.

"Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он ее получил. И знаете что? Это единственное, в чем я с ним согласен", - сказал Трамп.

Обама и Байден много лет работали вместе. Упоминая предшественника, Трамп бросает тень и на его главного помощника. Предвыборная гонка перешла на личности.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".