В США похвалили три европейские страны за поддержку по Ирану

Берлин, Лондон и Париж обвинили Тегеран в атаке на саудовские НПЗ

Германия, Франция и Великобритания обвинили Иран в нападении на нефтяные заводы Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении трёх стран, распространённом пресс-службой Елисейского дворца.

В нём подчеркивается: Берлин, Париж и Лондон считают очевидным фактом причастность Тегерана к атакам и другого правдоподобного объяснения произошедшему не видят. Хотя ни одного доказательства вины Ирана нет. А ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы, против которых воюют саудиты.

Нападки на Тегеран активно поддерживают США. Американский госсекретарь Майк Помпео поблагодарил европейских союзников за их позицию. В свое твитере он выступил с заявлением, в котором призвал все страны мира присоединиться к осуждению Ирана, пишет Газета.Ru. По словам госсекретаря, это позволит укрепить дела мира, а также послужит активизации дипломатии.

Как напоминает "ТВ Центр", беспилотники атаковали саудовские объекты в середине сентября. Из-за этого Эр-Рияд был вынужден более чем вдвое сократить производство нефти.